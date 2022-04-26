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Факты / Украина

Уровень радиации на ЧАЭС в норме — глава МАГАТЭ

Илья Нежигай редактор ленты
ЧАЕС

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС является нормальным, хотя перед этим сообщалось об “аномальной” ситуации на ЧАЭС.

Об этом в комментарии AFP сообщил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время визита в 36-ю годовщину самой страшной ядерной катастрофы в мире.

— Уровень радиации, я бы сказал, аномальный (позднее издание исправило слово “аномальный” на “в норме”, — Ред.). Были некоторые моменты, когда уровень повышался из-за движения тяжелого оборудования, которое российские войска привозили сюда, и когда они уезжали, — сказал он.

Он добавил, что МАГАТЭ следят за ситуацией изо дня в день.

Через некоторое время в AFP заявили, что допустили ошибку при переводе, и что слова at normal (в норме) были записаны как abnormal (аномальный).

И все же, во время выступления главы МАГАТЭ перед саркофагом, который закрывает радиоактивные останки ядерного реактора, глава МАГАТЭ сказал, что захват территории российскими войсками был “абсолютно ненормальным и очень, очень опасным”.

Напомним, российские войска захватили объект 24 февраля, в первый день вторжения России в Украину, взяв в плен украинских солдат и задержав на объекте гражданский персонал.

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Оккупация продолжалась до конца марта и вызвала глобальные опасения из-за угрозы повреждения ядерного объекта.

Представители Украины заявляли, что российские солдаты могли подвергнуться воздействию радиации после того, как рыли укрепления во “многих местах” на территории объекта и поднимали облака пыли своими бронированными машинами.

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Источники: AFP, AFP

Фото: УНИАН

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