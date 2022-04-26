Рівень радіації на Чорнобильській АЕС є нормальним, хоча перед цим повідомлялося про “аномальну” ситуацію на ЧАЕС.

Про це у коментарі AFP повідомив директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час візиту до 36-ї річниці найстрашнішої ядерної катастрофи у світі.

– Рівень радіації, я сказав би, аномальний (пізніше видання виправило слово “аномальний” на “в нормі”, – Ред.). Були деякі моменти, коли рівень підвищувався через рух важкого обладнання, яке російські війська привозили сюди і коли вони їхали, – сказав він.

Він додав, що МАГАТЕ стежать за ситуацією день у день.

Через деякий час в AFP заявили, що припустилися помилки при перекладі, і що слова at normal (в нормі) були записані як abnormal (аномальний).

І все ж, під час виступу голови МАГАТЕ перед саркофагом, який закриває радіоактивні останки ядерного реактора, глава МАГАТЕ сказав, що захоплення території російськими військами було “абсолютно ненормальним і дуже небезпечним”.

Нагадаємо, російські війська захопили об’єкт 24 лютого, ще в перший день вторгнення Росії в Україну, взявши в полон українських солдатів і затримавши на об’єкті цивільний персонал.

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Окупація тривала до кінця березня і викликала глобальні побоювання через загрозу пошкодження ядерного об’єкта.

Представники України заявляли, що російські солдати могли зазнати впливу радіації після того, як рили укріплення у “багатьох місцях” на території об’єкта та піднімали хмари пилу своїми броньованими машинами.