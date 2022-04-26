Российские оккупанты и представители спецслужб государства-агрессора продолжают нарушать международные конвенции по обращению с военнопленными — они беспощадно пытают наших военных.

Соответствующий перехват опубликовала СБУ.

Украинских военнопленных даже вывозят на территорию РФ для “выбивания информации”. Об этом свидетельствует телефонный разговор находящегося в Украине российского оккупанта с его знакомой, которая является сотрудницей спецслужб РФ.

Так, женщина говорит, что ей есть много чего рассказать, однако не может. Она лично пытала украинских женщин.

— Дядька твой к нам приезжает периодически на “первый прием”. Говорит: Не жалеть! Они шли убивать. Бабы приезжают. Я вот “принимала”, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после “приема” с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть что рассказать, — говорит сотрудница спецслужбы.

Российский оккупант тоже рассказал, как издевается над украинскими пленными.

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— Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал! — рассказывает оккупант, удивляясь силе духа украинцев.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Каховке российские военные обустроили место проведения пыток. Там они издеваются над пленными, избивают их и подвергают пыткам, используя электрический ток.

СБУ ранее опубликовала аудиозапись, на которой российский изверг хвастается перед другом своей невероятной жестокостью по отношению к украинским военнопленным — то пальцы, то руки отрубал.