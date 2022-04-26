Російські окупанти та представники спецслужб держави-агресорки продовжують порушувати міжнародні конвенції поводження з військовополоненими – вони нещадно катують наших військових.

Відповідне перехоплення опублікувала СБУ.

Українських військовополонених навіть вивозять на територію РФ для “вибивання інформації”. Про це свідчить телефонна розмова російського окупанта, який зараз знаходиться в Україні, з його знайомою, яка є співробітницею спецслужб РФ.е

Так, жінка говорить, що їй є багато чого розповісти, проте не може. Вона особисто катувала українських жінок.

– Твій дядько до нас приїжджає періодично на “перший прийом”. Каже: Не шкодувати! Вони йшли вбивати. Баби приїжджають. Я ось “приймала”, нігті поламала. А так хлопці їдуть на лікарняні після “прийому” із поламаними ногами, руками… Ну, весело, там весело. Є що розповісти, — каже співробітниця спецслужби.

Російський окупант теж розповів, як знущається з українських полонених.

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– Двох упіймали. Молодші за нас … Починаємо колоти – ні хр*на. Відвели одного до лісу, другого допитуємо. Стрільнули, ну типу вбили. Той х*й що сказав! Гаразд… Поклали під колесо ногу, проїхали – х*й що сказав! – розповідає окупант, дивуючись силі духу українців.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Каховці російські військові облаштували катівню. Там вони знущаються з заручників, б’ють їх та піддають тортурам, використовуючи електричний струм.

СБУ раніше опублікувала аудіозапис, на якому російський нелюд вихваляється перед другом своєю неймовірною жорстокістю щодо українських військовополонених – то пальці, то руки відрубував.