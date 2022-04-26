Вооруженные силы Украины ликвидировали большое количество личного состава армии РФ 25 апреля.

Больше всего потерь враг понес на Южнобужском направлении.

Более 70 врагов украинские защитники уничтожили в районе Большой Александровки Херсонской области.

Точное количество погибших сейчас подсчитывают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с оккупантами там уничтожен еще и склад с боеприпасами.

Сократился личный состав подразделений оккупантов и в районе Новодмитровки и Белоусового.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ