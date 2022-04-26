Ворог зазнав значних втрат у Херсонській та Одеській областях – генштаб ЗСУ

Збройні сили України ліквідували значну кількість особового складу армії РФ 25 квітня.
Найбільше втрат ворог зазнав на Південнобузькому напрямку.
Понад 70 ворогів українські захисники знищили в районі Великої Олександрівки Херсонської області.
Точну кількість загиблих нині підраховують у Генеральному штабі Збройних сил України.
Разом із окупантами там знищили ще й склад із боєприпасами.
Скоротився особовий склад підрозділів окупантів і в районі Новодмитрівки та Білоусового.
Зазнали втрат підрозділи Збройних сил Російської Федерації і під час спроб здійснити повітряну розвідку над небом в Одеській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ