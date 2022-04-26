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Факти / Україна

Ворог зазнав значних втрат у Херсонській та Одеській областях – генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ворог зазнав значних втрат у Херсонській та Одеській областях – генштаб ЗСУ

Збройні сили України ліквідували значну кількість особового складу армії РФ 25 квітня.

Найбільше втрат ворог зазнав на Південнобузькому напрямку.

Понад 70 ворогів українські захисники знищили в районі Великої Олександрівки Херсонської області.

Точну кількість загиблих нині підраховують у Генеральному штабі Збройних сил України.

Разом із окупантами там знищили ще й склад із боєприпасами.

Скоротився особовий склад підрозділів окупантів і в районі Новодмитрівки та Білоусового.

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Зазнали втрат підрозділи Збройних сил Російської Федерації і під час спроб здійснити повітряну розвідку над небом в Одеській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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