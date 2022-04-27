Время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и ее контекст пока что не определены.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя информацию Минобороны Турции о том, что встреча Зеленского и Путина возможна в ближайшие дни.

— С одной стороны, мы наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на Востоке Украины, а также попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой — продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение, – объяснил он.

27 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган надеется, что по его инициативе переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина состоятся в ближайшие дни.

Соответствующее заявление он сделал после заседания консультативной группы по вопросам обороны и безопасности для Украины с участием более 40 стран, которое состоялось накануне на авиабазе Рамштайн в Германии.

В то же время ранее в Офисе президента говорили, что переговоры Зеленского и Путина состоятся после битвы на Донбассе.