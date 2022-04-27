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Факти / Україна

Час і контекст ще не визначені: Подоляк про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Михайло Подоляк

Час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним та її контекст поки що не визначені.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи інформацію Міноборони Туреччини про те, що зустріч Зеленського та Путіна можлива найближчими днями.

– З одного боку, ми спостерігаємо певну інтенсифікацію бойових зіткнень на Сході України, а також спроби остаточно знищити Маріуполь. З іншого – продовжуються консультації лише на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані. Щойно конкретика з’явиться, про це зробимо спеціальне повідомлення, – пояснив він.

27 квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган сподівається, що з його ініціативи переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудуться найближчими днями.

Відповідну заяву він зробив після засідання консультативної групи з питань оборони та безпеки для України за участю понад 40 країн, яке відбулося напередодні на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Водночас раніше в Офісі президента говорили, що переговори Зеленського і Путіна відбудуться після битви на Донбасі.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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