Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 27 апреля, сообщил, что присвоил командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергею Наеву звание Героя Украины.

Об этом Зеленский сказал во время своего ежедневного видеообращения к украинцам.

– Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины, – сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент также заявил, что в этот же день, 27 апреля, подписал указы о награждении государственными наградами еще 173 военнослужащих Вооруженных сил.

Напомним, 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о начале полномасштабной войны с Украиной. Российские власти заявляли о планах взять Киев за три дня. После провала в Кремле сменили риторику и говорят, что хотят только выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.