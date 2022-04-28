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Факты / Украина

Командующий Объединенными силами Наев получил звание Героя Украины – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Командующий Объединенными силами Наев получил звание Героя Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 27 апреля, сообщил, что присвоил командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергею Наеву звание Героя Украины.

Об этом Зеленский сказал во время своего ежедневного видеообращения к украинцам.

– Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины, – сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент также заявил, что в этот же день, 27 апреля, подписал указы о награждении государственными наградами еще 173 военнослужащих Вооруженных сил.

Напомним, 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о начале полномасштабной войны с Украиной. Российские власти заявляли о планах взять Киев за три дня. После провала в Кремле сменили риторику и говорят, что хотят только выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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