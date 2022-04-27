На утро 63-х суток полномасштабного вторжения РФ в Украину, вражеские войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне с целью захвата Донецкой и Луганской областей и установления сухопутного коридора в оккупированный Крым. По данным Генштаба ВСУ, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 27.04.2022

На Слобожанском направлении российские террористы продолжают наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

На Изюмском направлении части подразделений Западного и Восточного военных округов и воздушно-десантных войск проводят наступление в направлении Барвенкового. Российские войска заняли северо-восточную окраину населенного пункта Большая Камышеваха, а также взяли под контроль населенный пункт Заводы.

Почти по всей линии столкновения вражеские подразделения ведут активные действия на Донецком направлении. Основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях, чтобы взять под полный контроль Попасную, Рубежное и развить наступление на Лиман, Северодонецк и Славянск.

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На Лиманском направлении россияне установили контроль над населенным пунктом Заречное, совершали штурмовые действия в районе Ямполя. На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над Новотошковским, ведут наступление в направлении Нижнего и Орехово. Террористы осуществляют массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода Азовсталь в Мариуполе.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредоточил усилия, чтобы удержать ранее занятые позиции. На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение.

На Донбассе за минувшие сутки ВСУ отразили девять атак врага, уничтожили девять танков, одиннадцать артиллерийских систем, четыре единицы специальной и семнадцать единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной и шестнадцать единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одну зенитную установку.

Напомним, 26 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В годовщину Чернобыльской катастрофы вражеские ракеты пролетели в опасной близости от Запорожской АЭС.

Также накануне российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. По данным горсовета, есть поражение моста через Днестровский лиман.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW,