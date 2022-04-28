Президент України Володимир Зеленський у середу, 27 квітня, повідомив, що надав командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України Сергію Наєву звання Героя України.

Про це Зеленський сказав під час свого щоденного відеозвернення до українців.

– Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенантові Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України, – сказав Володимир Зеленський.

Український президент також заявив, що цього ж дня, 27 квітня, підписав укази про нагородження державними нагородами ще 173 військовослужбовців Збройних сил.

Нагадаємо, 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про початок повномасштабної війни з Україною. Російська влада заявляла про плани взяти Київ за три дні. Після провалу у Кремлі змінили риторику і кажуть, що хочуть лише вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.