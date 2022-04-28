Подоляк назвал условие для переговоров Зеленского с Путиным

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Єдиних новин оценил возможность переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в ближайшее время.

— Если проанализировать выступления господина Путина, сегодня было его очередное выступление, где мы слышим те же иллюзии об Украине, мифы о какой-то войне на территории Украины против НАТО, США, о каких-то ценностях. Ну, правильно, надо убивать людей, это же война за ценности, надо уничтожить Мариуполь, 500 тыс. человек надо выгнать с места, десятки тысяч убить. Это же о ценностях! Но РФ не лишилась тех иллюзий, которые дают им возможность продолжать войну в Украине, у них достаточно ресурсов. Надо же объективно смотреть на это, — говорит Подоляк.

Он отметил, что Украине придется доказать России “их право на то, чтобы принять мир на наших условиях”.

– А когда именно будут переговоры, я думаю, что это не вопрос сегодня-завтра, это вопрос более отсроченного времени. Это вопрос, когда РФ будет морально готова воспринять объективный мир таким, какой он есть. Наш президент все же в реальном мире живет, в отличие от российской политической элиты, живущей в своих иллюзиях. Поэтому мы должны подготовить и юридическую составляющую, и эмоциональную составляющую переговоров президентов. И более того, ожидать, что РФ вернется к реальной оценке происходящего в Украине, после этого переговоры лидеров стран состоятся, — говорит советник.

Кроме того, Подоляк добавил, что переговоры зависят от позиции президента Украины и его понимания того, “когда Россия готова воспринять адекватно оценку, которую он изложит и с точки зрения аргументов, и с точки зрения документов”.