Подоляк назвав умову для переговорів Зеленського з Путіним

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Єдиних новин оцінив можливість переговорів президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна найближчим часом.

– Якщо проаналізувати виступи пана Путіна, сьогодні був його черговий виступ, де ми чуємо ті ж ілюзії про Україну, міфи про якусь війну на території України проти НАТО, США за якісь там цінності. Ну, правильно, требо вбивати людей, це ж війна за цінності, треба знищити Маріуполь, 500 тис. людей треба вигнати з місця, десятки тисяч вбити. Це ж про цінності! Але РФ не позбулась тих ілюзій, які дають їм можливість продовжувати війну в Україні, у них є для цього достатньо ресурсів. Треба ж нам об’єктивно дивитись на це, – каже Подоляк.

Він зазначив, що Україні потрібно довести Росії “її право на те, щоб прийняти мир на наших умовах”.

– А коли саме будуть переговори, я думаю, що це не питання сьогодні-завтра, це питання більш відстроченого часу. Це питання, коли РФ буде морально готова сприйняти об’єктивний світ таким, яким він є. Наш президент все ж таки в реальному світі живе, на відміну від російської політичної еліти, яка живе в своїх ілюзіях. Тому ми маємо підготувати і юридичну складову, і емоційну складову переговорів президентів. І більше того – маємо очікувати, що РФ повернеться до реальної оцінки того, що відбувається в Україні, після цього переговори лідерів країн відбудуться, – говорить радник.

Крім того, Подоляк додав, що переговори залежать від позиції президента України і його розуміння того, “коли Росія готова сприйняти адекватно оцінку, яку він викладе і з точки зору аргументів, і з точки зору документів”.