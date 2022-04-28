Утром 28 апреля российские военные выпустили по Запорожью ракету Х-55 класса “воздух-земля”.
По предварительной информации областной военной администрации, повреждены два дома в частном секторе.
В настоящее время известно о трех пострадавших. Среди них – один ребенок.
Удар по Запорожью враг нанес, применив авиацию.
Больше подробностей о ракетном обстреле 28 апреля в ОВА обещают сообщить впоследствии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА