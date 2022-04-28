Утром 28 апреля российские военные выпустили по Запорожью ракету Х-55 класса “воздух-земля”.

По предварительной информации областной военной администрации, повреждены два дома в частном секторе.

В настоящее время известно о трех пострадавших. Среди них – один ребенок.

Удар по Запорожью враг нанес, применив авиацию.

Больше подробностей о ракетном обстреле 28 апреля в ОВА обещают сообщить впоследствии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

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Источник: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА