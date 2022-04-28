Ракетний обстріл Запоріжжя: поранені троє, серед них – дитина

Уранці 28 квітня російські військові випустили по Запоріжжю ракету Х-55 класу “повітря-земля”.
За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, пошкоджено два будинки в приватному секторі.
Нині відомо про трьох постраждалих. Серед них – одна дитина.
Удар по Запоріжжю ворог наніс, застосувавши авіацію.
Більше подробиць про ракетний обстріл 28 квітня в ОВА обіцяють повідомити згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА