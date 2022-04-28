Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 64 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна

Ракетний обстріл Запоріжжя: поранені троє, серед них – дитина

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ракетний обстріл Запоріжжя: поранені троє, серед них – дитина

Уранці 28 квітня російські військові випустили по Запоріжжю ракету Х-55 класу “повітря-земля”.

За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, пошкоджено два будинки в приватному секторі.

Нині відомо про трьох постраждалих. Серед них – одна дитина.

Удар по Запоріжжю ворог наніс, застосувавши авіацію.

Більше подробиць про ракетний обстріл 28 квітня в ОВА обіцяють повідомити згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.

Related video

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка