Российская Федерация дважды за 27 апреля обстреляла территорию Сумской области.

Около полусотни мин выпустили россияне по селу Бачевск Сумской области.

– Подтвержденных данных о погибших и раненых нет, – отметил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Уточненную информацию о пострадавших глава области обещает предоставить в течение 28 апреля.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, атака на украинские села началась около 22.00.

Мины захватчики выпустили со стороны российского села Троебортное.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ГПСУ, Дмитрий Живицкий

Фото: ГПСУ