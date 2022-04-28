Российская Федерация дважды за 27 апреля обстреляла территорию Сумской области.
Около полусотни мин выпустили россияне по селу Бачевск Сумской области.
– Подтвержденных данных о погибших и раненых нет, – отметил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Уточненную информацию о пострадавших глава области обещает предоставить в течение 28 апреля.
Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, атака на украинские села началась около 22.00.
Мины захватчики выпустили со стороны российского села Троебортное.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ГПСУ, Дмитрий Живицкий
Фото: ГПСУ