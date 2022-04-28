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Факты / Украина

РФ выпустила полсотни мин по Сумской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл

Российская Федерация дважды за 27 апреля обстреляла территорию Сумской области.

Около полусотни мин выпустили россияне по селу Бачевск Сумской области.

– Подтвержденных данных о погибших и раненых нет, – отметил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Уточненную информацию о пострадавших глава области обещает предоставить в течение 28 апреля.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, атака на украинские села началась около 22.00.

Мины захватчики выпустили со стороны российского села Троебортное.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГПСУ, Дмитрий Живицкий

Фото: ГПСУ

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