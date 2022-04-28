РФ випустила пів сотні мін по Сумській області

Російська Федерація двічі упродовж 27 квітня обстріляла територію Сумської області.
Близько пів сотні мін випустили росіяни по селу Бачівськ Сумської області.
– Підтверджених даних про загиблих та поранених немає, – зазначив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Уточнену інформацію про постраждалих очільник області обіцяє надати упродовж 28 квітня.
Як повідомили в Держприкордонслужбі України, атака на українські села почалася близько 22.00.
Міни загарбники випустили з боку російського села Троєбортне.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ДПСУ, Дмитро Живицький
Фото: ДПСУ