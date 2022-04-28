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Факти / Україна

РФ випустила пів сотні мін по Сумській області

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл

Російська Федерація двічі упродовж 27 квітня обстріляла територію Сумської області.

Близько пів сотні мін випустили росіяни по селу Бачівськ Сумської області.

– Підтверджених даних про загиблих та поранених немає, – зазначив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Уточнену інформацію про постраждалих очільник області обіцяє надати упродовж 28 квітня.

Як повідомили в Держприкордонслужбі України, атака на українські села почалася близько 22.00.

Міни загарбники випустили з боку російського села Троєбортне.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДПСУ, Дмитро Живицький

Фото: ДПСУ

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