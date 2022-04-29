Мариуполь с первого дня войны остается самой горячей точкой. Азов продолжает защищать город, который был и будет украинским. Факты ICTV начинают серию военных очерков защитников Мариуполя. Герой нашей сегодняшней истории – Станислав, начальник информационно-телекоммуникационного узла 503 батальона морской пехоты.

“Нет связи — нет победы”, — такая надпись на любимых футболках группы связистов 503 батальона морской пехоты. Недавно ребята пережили тяжелые бои, из-за которых понесли значительные потери.

— Наше подразделение стояло в одном из населенных пунктов, где мы сдерживали врага уже некоторое время. Но это война, и далеко не всегда это розовая картина, как у всем известного Арестовича, – говорит Станислав.

Мы знали, где противник, противник знал, где мы. Это значит, что бои будут продолжаться до последнего. Некоторое время противник не понимал, куда прорываться, и пытался совершить прорыв с разных точек. Пошел в одну – не получилось, пошел в другую – не получилось, искал слабое место.

– Утром мы заметили беспилотники. То есть, мы уже знали, если над нами Орлан, то это все будут накрывать Градами. Так и случилось. Орлан мы, конечно, сбили, но на следующее утро нас накрыли. Они били, били, били… накрыли очень сильно, мы понесли потери, поэтому пришлось отступить с боем. К тому же, еще и львиная часть средств связи была уничтожена: ретранслятор, несколько антенн, много портативок (рации), и даже транспорт, — говорит Станислав.

На следующий день мы начали собираться с силами и готовиться ко второму раунду, ведь все понимали, что здесь игра на выживание. Враг начал запускать авиацию. То есть они использовали во время боя против нас все возможное: авиация летала, нас бомбили, крыли Ураганами и Градами. Батальон не находится в одном месте. Мы растянуты по группам на определенную территорию, но накрывали по полной все позиции, не только ребят, но и место, где располагалось командование.

А потом отправляли пехоту зачищать. Мы поняли, что все – был прорыв на одну из точек, и начали отступать дальше. Времени собираться не было, даже личные вещи оставили. Мы уехали на единственной “живой” машине связи. В ней были ретранслятор, антенна, еще некоторые технические средства. Но на этом все не кончилось. По дороге нас подбили из РПГ. Машина была повреждена, но она выдержала. Нас подбили именно в то место, где было скопление техники связи, фактически она спасла нам жизнь. Были ранения, но не серьезные. А вот техника пострадала.

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Итак, мы вышли в следующую точку. И столкнулись с проблемой – поддержка связи с другими нашими подразделениями. Это значит, что без слаженной координации действий, считай, мы проиграли. К счастью, нам удалось починить некоторые устройства. И тем, что осталось, мы связались с высшим командованием и получили указания занять оборону в определенной точке, ведь там было замечено большое враждебное скопление и нужно ожидать новых прорывов. Начали выполнять приказ.

– Мы поставили один ретранслятор и единственную антенну, которая у нас осталась. Район сосредоточения военных групп гораздо больше, чем радиус действия антенны. Было чрезвычайно трудно поддерживать связь: перебои из-за неровного рельефа, больших ям, больших холмов, то есть вообще все плохо, — продолжает морпех.

К счастью, благодаря волонтерским поставкам от YeYa нам передали дополнения, и мы смогли установить еще несколько ретрансляторов и антенн. Посреди ночи, около 2.00 мы с товарищами выехали на точки и восстановили линию связи.

Работали до пяти часов утра. А когда вернулись на базу, почти через два часа начался прорыв в нашей зоне. Даже не хочу представлять последствия, если бы мы не сделали то, что сделали, или у нас не хватило бы техники. Атаку мы отразили и потери уже были у врага, а не у нас.

Между нами, от связи очень зависит боевой дух. Когда нет координации и указаний от командования в критической ситуации, разные мысли в головах крутятся, от того, что нас предали, к мыслям о неизбежной смерти.

Выходит, что техника – это одна из ключевых составляющих победы. Мы знаем, ради чего мы здесь. За нашими спинами родные, женщины и дети, за нашими спинами наша земля, наша Украина.

Материал создан при поддержке волонтерской организации YeYa.

Фото: Волонтерская организация YeYa.