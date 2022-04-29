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Факты / Украина

На Азовстали находятся около 60 детей, самому младшему 4 месяца — командир Волына

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Азовсталь

На заблокированном оккупантами заводе Азовсталь в Мариуполе прячутся около 60 детей. Самому младшему ребенку всего четыре месяца.

Об этом сообщил командир 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына. По его словам, ситуация критическая, за пределами гуманитарной катастрофы.

Сергей Волына объяснил, что на заводе Азовсталь находятся сотни гражданских жителей. Сейчас морпехи присматривают за детьми. Также он отметил, что украинские военные обороняют Мариуполь, который сейчас в полной блокаде, уже свыше 60 дней.

Ситуация с продовольствием и питьевой водой очень сложная. Кроме того, после авиаудара России по комбинату разрушена операционная комната, там почти не осталось медикаментов.

Сергей Волына обратился к мировым политическим и религиозным лидерам. Он просит, чтобы они помогли гуманитарному коридору, чтобы военные и гражданские могли безопасно выйти из Азовстали на подконтрольную правительству Украины территорию или в третью страну.

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26 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что обстрелы Азовстали не прекращаются. Запасы продуктов и воды в бомбоубежищах завода заканчиваются, поэтому рассматривается любая возможность эвакуации мирных жителей Мариуполя.

А Сергей Волына на днях призвал мировых лидеров применить процедуру экстракции (extraction) к мариупольскому гарнизону и гражданским, которая предусматривает перемещение персонала (военных, гражданских) из вражеской среды в безопасную зону в условиях, когда есть угроза потери контроля над территорией и гибели людей.

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