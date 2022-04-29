На Азовстали находятся около 60 детей, самому младшему 4 месяца — командир Волына

На заблокированном оккупантами заводе Азовсталь в Мариуполе прячутся около 60 детей. Самому младшему ребенку всего четыре месяца.

Об этом сообщил командир 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына. По его словам, ситуация критическая, за пределами гуманитарной катастрофы.

Сергей Волына объяснил, что на заводе Азовсталь находятся сотни гражданских жителей. Сейчас морпехи присматривают за детьми. Также он отметил, что украинские военные обороняют Мариуполь, который сейчас в полной блокаде, уже свыше 60 дней.

Ситуация с продовольствием и питьевой водой очень сложная. Кроме того, после авиаудара России по комбинату разрушена операционная комната, там почти не осталось медикаментов.

From inside the Azovstal steel plant in Mariupol, Commander of Ukraine’s 36th Separate Marine Brigade Major Serhiy Volyna tells me that there is “very little” food and water left for the “hundreds” of people sheltering there, including 60 children. pic.twitter.com/PYcws3T5ki — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) April 29, 2022

Сергей Волына обратился к мировым политическим и религиозным лидерам. Он просит, чтобы они помогли гуманитарному коридору, чтобы военные и гражданские могли безопасно выйти из Азовстали на подконтрольную правительству Украины территорию или в третью страну.

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26 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что обстрелы Азовстали не прекращаются. Запасы продуктов и воды в бомбоубежищах завода заканчиваются, поэтому рассматривается любая возможность эвакуации мирных жителей Мариуполя.

А Сергей Волына на днях призвал мировых лидеров применить процедуру экстракции (extraction) к мариупольскому гарнизону и гражданским, которая предусматривает перемещение персонала (военных, гражданских) из вражеской среды в безопасную зону в условиях, когда есть угроза потери контроля над территорией и гибели людей.