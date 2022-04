На Азовсталі перебувають близько 60 дітей, наймолодшій 4 місяці – командир Волина

На заблокованому окупантами заводі Азовсталь у Маріуполі переховуються приблизно 60 дітей. Наймолодшій дитині лише чотири місяці.

Про це повідомив командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина. За його словами, ситуація критична, за межами гуманітарної катастрофи.

Сергій Волина пояснив, що на заводі Азовсталь перебувають сотні цивільних жителів. Наразі морпіхи наглядають за дітьми. Також він зауважив, що українські військові обороняють Маріуполь, який наразі у повній блокаді, вже понад 60 днів.

Ситуація із продовольством та питною водою дуже складна. Крім того, після авіаудару Росії по комбінату зруйновано операційну кімнату, там майже не залишилося медикаментів.

From inside the Azovstal steel plant in Mariupol, Commander of Ukraine’s 36th Separate Marine Brigade Major Serhiy Volyna tells me that there is “very little” food and water left for the “hundreds” of people sheltering there, including 60 children. pic.twitter.com/PYcws3T5ki

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) April 29, 2022