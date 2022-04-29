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Факти / Україна

На Азовсталі перебувають близько 60 дітей, наймолодшій 4 місяці – командир Волина

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Азовсталь

На заблокованому окупантами заводі Азовсталь у Маріуполі переховуються приблизно 60 дітей. Наймолодшій дитині лише чотири місяці.

Про це повідомив командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина. За його словами, ситуація критична, за межами гуманітарної катастрофи.

Сергій Волина пояснив, що на заводі Азовсталь перебувають сотні цивільних жителів. Наразі морпіхи наглядають за дітьми. Також він зауважив, що українські військові обороняють Маріуполь, який наразі у повній блокаді, вже понад 60 днів.

Ситуація із продовольством та питною водою дуже складна. Крім того, після авіаудару Росії по комбінату зруйновано операційну кімнату, там майже не залишилося медикаментів.

Сергій Волина звернувся до світових політичних та релігійних лідерів. Він просить, щоб ті посприяли гуманітарному коридору, щоб військові та цивільні мали можливість безпечно вийти з Азовсталі на підконтрольну уряду України територію або в третю країну.

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26 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що обстріли Азовсталі не припиняються. Запаси продуктів та води у бомбосховищах заводу закінчуються, тож розглядається будь-яка можливість евакуації мирних мешканців Маріуполя.

А Сергій Волина днями закликав світових лідерів застосувати процедуру екстракції (extraction) до маріупольського гарнізону та цивільних, яка передбачає переміщення персоналу (військових, цивільних) із ворожого середовища в безпечну зону в умовах, коли є загроза втрати контролю над територією та загибелі людей.

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