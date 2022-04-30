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Факты / Мир

Россия отстает от графика в новом нападении на Донбасс – Пентагон

Анастасия Гевко редактор ленты
Пентагон

В пятницу, 29 апреля, Пентагон заявил, что силы РФ “по меньшей мере на несколько дней отстали от графика” своего запланированного нападения на Донбассе в Украине. 

Как уточняет WP, США связывают это с сильным украинским сопротивлением.

Такую оценку Пентагон сделал после того, как Россия отказалась от своих прежних целей по захвату столицы Украины Киева и других крупных украинских населенных пунктов, сосредоточившись вместо этого на части восточной Украины, где боевые действия ведутся уже много лет.

– Россия полагалась на авиаудары, за которыми последовали артиллерийские удары, прежде чем двинуть свои наземные силы вперед, но все еще сталкивалась с жесткой украинской обороной, – заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности в соответствии с основными правилами, установленными Пентагоном.

По словам чиновника, “постепенные” успехи России происходят к югу от города Изюм, при этом наземные движения “довольно медлительны”.

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Источник: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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