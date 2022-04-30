У п’ятницю, 29 квітня, Пентагон заявив, що сили РФ “щонайменше на кілька днів відстали від графіка” свого запланованого нападу на Донбасі в Україні.

Як уточнює WP, США пов’язують це із сильним українським опором.

Таку оцінку Пентагон зробив після того, як Росія відмовилася від своїх колишніх цілей із захоплення столиці України Києва та інших великих українських населених пунктів, натомість зосередившись на частині Східної України, де бойові дії ведуться вже багато років.

– Росія покладалася на авіаудари, за якими послідували артилерійські удари, перш ніж зрушити свої наземні сили вперед, але все ще стикалася з жорсткою українською обороною, – заявив високопоставлений представник міністерства оборони США на умовах анонімності відповідно до основних правил, встановлених Пентагоном.

За словами чиновника, “поступові” успіхи Росії відбуваються на південь від міста Ізюм, при цьому наземні рухи “досить повільні”.