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Факты / Украина

Раздел Украины не воспримут серьезно в цивилизованных странах — Зеленский

Илья Нежигай редактор ленты
Володимир Зеленський

Слова российских пропагандистов и представителей властей РФ, что Украину следует разделить, не будут восприняты цивилизованными странами.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Его спросили, как он относится к заявлениям главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о возможном переходе Западной Украины под контроль Польши.

— Мое отношение к этому заявлению, что цивилизованные страны не будут принимать это серьезно, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что российские чиновники в информационном пространстве уже успели “пообещать” часть Закарпатья для Венгрии, а Польше советовала говорить о западной Украине

— Подобные сигналы – как их ракеты, которые сеют панику… Это направлено на то, чтобы постоянно была дестабилизация, чтобы страны Европы, Восточной Европы были разъединены, — сказал президент Зеленский.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не позволят России запугивать или шантажировать союзников Соединенных Штатов.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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