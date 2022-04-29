Слова російських пропагандистів та представників влади РФ, що Україну слід розділити, не будуть сприйняті цивілізованими країни.

З такою заявою виступив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Його запитали, як він ставиться до заяв голови служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про можливий перехід Західної України під контроль Польщі.

– Моє ставлення до цієї заяви, що цивілізовані країни не сприйматимуть це серйозно, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що російські чиновники в інформаційному просторі вже встигли пообіцяти частину Закарпаття для Угорщини, а Польщі радила говорити про західну Україну.

– Такі сигнали – як їхні ракети, що сіють паніку… Це спрямовано на те, щоби постійно була дестабілізація, щоб країни Європи, Східної Європи були роз’єднані, – сказав президент Зеленський.

Раніше американський президент Джо Байден заявив, що США не дозволять Росії залякувати чи шантажувати союзників Сполучених Штатів.