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Факты / Украина

Как только закончится война и следствие, в Украине проведут перепись населения — Зеленский

Маліновська Ангеліна
перепис населення

Как только закончится война и следственные действия, в Украине пройдет перепись населения. Это будет сделано прежде всего с целью понимания числа погибших и/или пропавших без вести людей и их поиска.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Они (российские военные. – Ред.) устраняют следы. Вы же знаете о примере мобильных крематориев, которые россияне завезли (в Мариуполь. – Ред.) и спалили трупы людей. В таких случаях будет сложное следствие. Сколько людей погибло, никто точно не знает. Поэтому будет следствие, потом будет перепись населения. Нужно же найти всех этих людей (погибших и/или пропавших без вести. – Ред.), — рассказал Зеленский в интервью польским СМИ в Киеве.

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