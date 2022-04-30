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Факти / Україна

Щойно закінчиться війна та слідство, в Україні проведуть перепис населення – Зеленський

Маліновська Ангеліна
перепис населення

Щойно закінчиться війна та слідчі дії, в Україні пройде перепис населення. Це буде зроблено насамперед з метою розуміння кількості загиблих та/або зниклих безвісти людей та їхнього пошуку.

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Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

– Вони (російські військові. – Ред.) усувають сліди. Ви ж знаєте про приклад мобільних крематоріїв, які росіяни завезли (до Маріуполя. – Ред.) та спалили трупи людей. У таких випадках буде складне слідство. Скільки людей загинуло, ніхто точно не знає. Тому буде слідство, потім буде перепис населення. Потрібно ж знайти всіх цих людей (загиблих та/або зниклих безвісти. – Ред.), – розповів Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ у Києві.

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