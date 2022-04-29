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Факты / Украина

Украинские защитники освободили от оккупации село Русская Лозовая на Харьковщине – ГУР

Анастасия Гевко редактор ленты
Украинские защитники освободили от оккупации село Русская Лозовая на Харьковщине – ГУР

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на Харьковщине удалось освободить от российской оккупации село Русская Лозовая.

– Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. В настоящее время оно полностью под контролем ВСУ, – говорится в сообщении, распространенном на странице ГУР в Twitter в пятницу, 29 апреля.

Как сообщается, это – стратегически важный населенный пункт, так как он находится на автотрассе Харьков-Белгород.

– Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова, – отметили в ведомстве.

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