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Факты / Украина

23,2 тыс. убитых и более 1 тыс. танков: какие потери понесла РФ на 66-й день войны

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Вооруженные силы Украины на 66-й день войны ликвидировали еще 200 российских военных.

Таким образом, за время полномасштабной войны армия РФ сократилась ориентировочно на 23,2 тыс. человек.

Количество танков, которых недосчитались российские военные 30 апреля, составляют уже более 1 тыс. – 1 008.

Только за сутки украинские военные уничтожили 22 вражеских танка.

Стало меньше в РФ на 27 единиц боевых бронированных машин, на 6 единиц автомобильной техники и 1 единицу специальной техники.

ВСУ сбили в небе над Украиной также один вражеский самолет и четыре беспилотника.

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Общие потери РФ на 30 апреля

  • личного состава – около 23,2 тыс. (+200),
  • танков ‒ 1 008 (+22),
  • боевых бронированных машин ‒ 2 445 (+27),
  • артиллерийских систем – 436 (+1),
  • РСЗО ‒ 151,
  • средств ПВО ‒ 77 (+4),
  • самолетов – 190 (+1),
  • вертолетов – 155,
  • автомобильной техники – 1 701 (+6),
  • кораблей (катеров) – 8,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4),
  • специальной техники – 32 (+1),
  • пусковых установок ОТРК – 4.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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