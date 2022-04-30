23,2 тис. вбитих та понад 1 тис. танків: яких втрат зазнала РФ на 66-ий день війни

Збройні сили України на 66-ий день війни ліквідували ще 200 російських військових.

Тож за час повномасштабної війни армія РФ скоротилася орієнтовно на 23,2 тис. осіб.

Кількість танків, яких недорахувалися російські військові 30 квітня, становлять вже понад 1 тис. – 1 008.

Лише за добу українські військові знищили 22 ворожі танки.

Стало менше в РФ на 27 одиниць бойових броньованих машин, на 6 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спеціальної техніки.

ЗСУ збили в небі над Україною також один ворожий літак та чотири безпілотники.

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Загальні втрати РФ на 30 квітня

особового складу ‒ близько 23,2 тис. (+200),

танків ‒ 1 008 (+22),

бойових броньованих машин ‒ 2 445 (+27),

артилерійських систем – 436 (+1),

РСЗВ ‒ 151,

засобів ППО ‒ 77 (+4),

літаків – 190 (+1),

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки – 1 701 (+6),

кораблів (катерів) – 8,

цистерн із ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4),

спеціальної техніки – 32 (+1),

пускових установок ОТРК – 4.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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