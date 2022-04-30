За прошедшие сутки города и села Луганской области выдержали 16 массированных артиллерийских атак.

В результате этого разрушения получили две школы и 20 домов.

Так, вечером 29 апреля российский снаряд попал в два соседских дома в Рубежном. Атака РФ спровоцировала пожар и разрушила здания.

Еще два дома пылали в Новодружеске. Там наряд Госслужбы чрезвычайных ситуаций смог прибыть на место событий, как только обстрелы утихли.

Еще пять жилых домов повреждены в Горском, еще 10 – в Ореховом.

– Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждения без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас такое случается десятки раз в день, – объясняет глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Армия РФ за сутки уничтожила две школы и два десятка домов в Луганской области / 4 фотографии

Также утром 29 апреля российская армия обстреляла здание школы в новом районе Северодонецка.

Related video

Позже стало известно о повреждении еще одного образовательного учреждения города.

В течение суток на территории Луганской и Донецкой областей Вооруженные силы Украины отбили 14 атак врага, уничтожив:

11 танков,

семь артиллерийских систем,

28 единиц бронированной техники,

14 автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай