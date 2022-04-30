За прошедшие сутки города и села Луганской области выдержали 16 массированных артиллерийских атак.
В результате этого разрушения получили две школы и 20 домов.
Так, вечером 29 апреля российский снаряд попал в два соседских дома в Рубежном. Атака РФ спровоцировала пожар и разрушила здания.
Еще два дома пылали в Новодружеске. Там наряд Госслужбы чрезвычайных ситуаций смог прибыть на место событий, как только обстрелы утихли.
Еще пять жилых домов повреждены в Горском, еще 10 – в Ореховом.
– Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждения без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас такое случается десятки раз в день, – объясняет глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Также утром 29 апреля российская армия обстреляла здание школы в новом районе Северодонецка.
Позже стало известно о повреждении еще одного образовательного учреждения города.
В течение суток на территории Луганской и Донецкой областей Вооруженные силы Украины отбили 14 атак врага, уничтожив:
- 11 танков,
- семь артиллерийских систем,
- 28 единиц бронированной техники,
- 14 автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны сбили самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай