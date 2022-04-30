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Факты / Украина

Армия РФ за сутки уничтожила две школы и два десятка домов в Луганской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл Луганської області 29 квітня

За прошедшие сутки города и села Луганской области выдержали 16 массированных артиллерийских атак.

В результате этого разрушения получили две школы и 20 домов.

Так, вечером 29 апреля российский снаряд попал в два соседских дома в Рубежном. Атака РФ спровоцировала пожар и разрушила здания.

Еще два дома пылали в Новодружеске. Там наряд Госслужбы чрезвычайных ситуаций смог прибыть на место событий, как только обстрелы утихли.

Еще пять жилых домов повреждены в Горском, еще 10 – в Ореховом.

– Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждения без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас такое случается десятки раз в день, – объясняет глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Обстріл Луганської області 29 квітня
Обстріл Луганської області 29 квітня
Обстріл Луганської області 29 квітня
Обстріл Луганської області 29 квітня
Обстріл Луганської області 29 квітня
Обстріл Луганської області 29 квітня
Обстріл Луганської області 29 квітня
Обстріл Луганської області 29 квітня
Армия РФ за сутки уничтожила две школы и два десятка домов в Луганской области / 4 фотографии

Также утром 29 апреля российская армия обстреляла здание школы в новом районе Северодонецка.

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Позже стало известно о повреждении еще одного образовательного учреждения города.

В течение суток на территории Луганской и Донецкой областей Вооруженные силы Украины отбили 14 атак врага, уничтожив:

  • 11 танков,
  • семь артиллерийских систем,
  • 28 единиц бронированной техники,
  • 14 автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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