Упродовж минулої доби міста та села Луганської області витримали 16 масованих артилерійських атак.

Унаслідок цього руйнувань зазнали дві школи та 20 будинків.

Так, увечері 29 квітня російський снаряд влучив у два сусідських будинки в Рубіжному. Атака РФ спричинила пожежу та зруйнувала будівлі.

Ще два будинки палали в Новодружеську. Там наряд Держслужби надзвичайних ситуацій зміг прибути на місце подій, щойно обстріли вщухли.

Ще п’ять житлових будинків пошкоджено в Гірському, ще 10 – в Оріховому.

– Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодження без розповсюдження вогню. Про це вже не завжди повідомляють, тому що зараз таке трапляється десятки разів на день,– пояснює очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Армія РФ за добу знищила дві школи та два десятки будинків у Луганській області / 4 фотографии

Також зранку 29 квітня російська армія обстріляла будівлю школи в новому районі Сєвєродонецька.

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Пізніше стало відомо про пошкодження ще одного освітнього закладу міста.

Загалом упродовж доби на території Луганської та Донецької областей Збройні сили України відбили 14 атак ворога, знищивши:

11 танків,

сім артилерійських систем,

28 одиниць броньованої техніки,

14 автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оброни збили літак та сім безпілотних літальних апаратів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай