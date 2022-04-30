Укрзализныця с 1 по 3 мая временно отменяет пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и в обратную сторону.

Такие ограничения национальный перевозчик применил из-за введения удлиненного комендантского часа в Одессе.

Также в это время будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

– Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не заезжают в Одессу, продолжат движение, – уточнили в Укрзализныце.

Нет информации и об эвакуационных поездах в это время.

На 30 апреля назначены только четыре дополнительных эвакуационных поезда:

11.30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов,

14.30 – 220/219 Львов – Запорожье-1,

16.30 – 234/233 Покровск – Чоп,

23.30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Напомним, что длительный комендантский час в Одессе по распоряжению руководителя областной военной администрации Максима Марченко будет действовать только на территории Одессы с 22.00 1 мая до 05.00 3 мая.

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В этот период запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

На другой территории Одесской области режим комендантского часа останется без изменений – с 22:00 до 05.00.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Укрзализныця