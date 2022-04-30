Комендантська година в Одесі: Укрзалізниця скасовує поїзди та зачиняє вокзал

Укрзалізниця із 1 до 3 травня тимчасово скасовує приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та в зворотній бік.
Такі обмеження національний перевізник застосував через запровадження подовженої комендантської години в Одесі.
Також у цей час буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.
– Приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух, – уточнили в Укрзалізниці.
Немає інформації й щодо евакуаційних поїздів на цей час.
На 30 квітня призначені лише чотири додаткові евакуаційні потяги:
- 11.30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів,
- 14.30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1,
- 16.30 – 234/233 Покровськ – Чоп,
- 23.30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Нагадаємо, що тривала комендантська година в Одесі за розпорядженням керівника обласної військової адміністрації Максима Марченка діятиме лише на території Одеси з 22.00 1 травня до 05.00 3 травня.
У цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень.
На іншій території Одеської області режим комендантської години залишиться без змін – із 22.00 до 05.00.
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Джерело: Укрзалізниця