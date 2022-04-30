30 апреля, на 66-й день полномасштабной войны в Украине, традиционно напряженной остается ситуация на Востоке и Юге Украины.

Так, ночью не прекращались вражеские обстрелы Харькова. Больше всего враг целился в жилой район на крайнем востоке города – Салтовку. В конце концов один человек получил ранение.

Под обстрелом оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

В результате 16 массированных артиллерийских атак в Луганской области загорелись 20 домов и две школы.

Пять домов пылало только в Горском и 10 – в Орехове. Информация уточняется, поскольку интенсивность обстрелов в регионе высока.

Под постоянными авиа- и ракетными ударами, а также артобстрелами врага по всей линии фронта находятся населенные пункты Донецкой области.

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В Очеретинской общине продолжаются взрывы из-за самоуничтожения мин, которые вечером 29 апреля из Смерчей разбросали российские военные. По состоянию на утро 30 апреля пострадавших нет.

Утром вражеская ракета попала в фермерские склады в селе Синельниковского района Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.

Продолжаются ожесточенные бои в районе Гуляйполя Запорожской области. По данным областной военной администрации, ночью в обе стороны активно работала артиллерия.

Из Херсонской области враг активно обстреливает соседние регионы. Из-за взрывов в области ранены много людей и уничтожены дома.

Критической остается ситуация в селах, граничащих с Николаевом, Снегиревкой, Зеленодольском и Кривым Рогом.

В остальных областях Украины ночь прошла относительно спокойно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ