Самознищення мін на Донеччині та обстріли Харкова: ситуація в регіонах 30 квітня

30 квітня, на 66-ий день повномасштабної війни в Україні, традиційно напруженою залишається ситуація на Сході та Півдні України.
Так, уночі не припинялися ворожі обстріли Харкова. Найбільше ворог цілив у житловий район на крайньому сході міста – Салтівку. Зрештою одна людина дістала поранення.
Під обстрілом окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.
Унаслідок 16 масованих артилерійських атак у Луганській області зайнялося 20 будинків та дві школи.
5 будинків палало лише в Гірському та 10 – в Оріховому. Інформація уточнюється, оскільки інтенсивність обстрілів у регіоні є високою.
Під постійними авіа- та ракетними ударами, а також артобстрілами ворога по всій лінії фронту перебувають населені пункти Донецької області.
В Очеретинській громаді тривають вибухи через самознищення мін, які увечері 29 квітня із Смерчів розкидали російські військові. Станом на ранок 30 квітня постраждалих немає.
Уранці ворожа ракета поцілила в фермерські склади в селі Синельниківського району Дніпропетровської області. Загиблих та постраждалих немає.
Тривають запеклі бої в районі Гуляйполя Запорізької області. За даними обласної військової адміністрації, уночі з обох боків активно працювала артилерія.
Із Херсонської області ворог активно обстрілює сусідні регіони. Через вибухи в області поранено багато людей та знищені будинки.
Критичною залишається ситуація в селах, що межують із Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольськом та Кривим Рогом.
У решті областей України ніч минула відносно спокійно.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Генштаб ЗСУ