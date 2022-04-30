Самознищення мін на Донеччині та обстріли Харкова: ситуація в регіонах 30 квітня

30 квітня, на 66-ий день повномасштабної війни в Україні, традиційно напруженою залишається ситуація на Сході та Півдні України.

Так, уночі не припинялися ворожі обстріли Харкова. Найбільше ворог цілив у житловий район на крайньому сході міста – Салтівку. Зрештою одна людина дістала поранення.

Під обстрілом окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

Унаслідок 16 масованих артилерійських атак у Луганській області зайнялося 20 будинків та дві школи.

5 будинків палало лише в Гірському та 10 – в Оріховому. Інформація уточнюється, оскільки інтенсивність обстрілів у регіоні є високою.

Під постійними авіа- та ракетними ударами, а також артобстрілами ворога по всій лінії фронту перебувають населені пункти Донецької області.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ