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Факты / Украина

Оккупанты обстреляли Николаев кассетными боеприпасами

Илья Нежигай редактор ленты
Оккупанты обстреляли Николаев кассетными боеприпасами

В ночь на 1 мая российские оккупационные войска в очередной раз произвели обстрел окрестностей города Николаева.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования Юг.

Так, во дворах мирных жителей разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО Ураган.

— Повреждены частные дома и подворья. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевской области в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами, — говорится в сообщении.

Пока информация о пострадавших не поступала.

В ОК Юг призвали жителей региона не приближаться и не касаться подозрительных или неизвестных предметов. Если это возможно – ограничите к этим предметам доступ и для других, в частности, для детей. После этого – сообщите компетентные службы об выявленной опасности.

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Накануне в Николаеве правоохранители разоблачили и прекратили деятельность местного жителя, который за деньги фотографировал размещение Вооруженных сил Украины и сообщал эту информацию представителям страны-агрессора.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Оперативное командование Юг

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