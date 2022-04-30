Фотографировал размещение ВСУ и сообщал через мессенджер: задержан житель Николаева

В Николаеве правоохранители разоблачили и прекратили деятельность местного жителя, который за деньги фотографировал размещение Вооруженных сил Украины и сообщал эту информацию представителям страны-агрессора.

По данным Николаевской областной прокуратуры, злоумышленник за денежное вознаграждение фотографировал местонахождение подразделений ВСУ и других законных военных формирований в Николаеве.

Снятые фотографии он пересылал через мессенджер представителям Российской Федерации и сообщал точные координаты расположения украинской армии.

В четверг, 28 апреля, местного жителя Николаева задержали на месте совершения уголовного правонарушения.

Мужчине сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов, движении, перемещении, размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области.

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Источник: Николаевская областная прокуратура

Фото: Николаевская областная прокуратура