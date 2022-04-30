Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

Фотографировал размещение ВСУ и сообщал через мессенджер: задержан житель Николаева

Юля Захарченко редактор ленты
Фотографировал размещение ВСУ и сообщал через мессенджер: задержан житель Николаева

В Николаеве правоохранители разоблачили и прекратили деятельность местного жителя, который за деньги фотографировал размещение Вооруженных сил Украины и сообщал эту информацию представителям страны-агрессора.

По данным Николаевской областной прокуратуры, злоумышленник за денежное вознаграждение фотографировал местонахождение подразделений ВСУ и других законных военных формирований в Николаеве.

Снятые фотографии он пересылал через мессенджер представителям Российской Федерации и сообщал точные координаты расположения украинской армии.

В четверг, 28 апреля, местного жителя Николаева задержали на месте совершения уголовного правонарушения.

Мужчине сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов, движении, перемещении, размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Related video
Читайте
В Энергодаре оккупанты начали вводить в оборот российские рубли

Источник: Николаевская областная прокуратура

Фото: Николаевская областная прокуратура

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка