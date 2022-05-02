Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами

В ніч на 1 травня російські окупаційні війська вчергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба оперативного командування Південь.

Так, у подвір’ях мирних мешканців вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗО Ураган.

– Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами, – йдеться у повідомленні.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

В ОК Південь закликали мешканців регіону не наближатись та не торкатись підозрілих чи невідомих предметів. Якщо це можливо – обмежте до цих предметів доступ й для інших, зокрема, для дітей. Після цього – повідомте компетентні служби про виявлену небезпеку.

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Напередодні у Миколаєві правоохоронці викрили та припинили діяльність місцевого жителя, який за гроші фотографував розміщення Збройних сил України та повідомляв цю інформацію представникам країни-агресора.

Джерело: Оперативне командування Південь

Фото: Оперативне командування Південь