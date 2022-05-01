Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>404 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина

Планировали сбить пассажирский самолет: СБУ задержала группу диверсантов

Валентина Летяк редактор ленты
СБУ

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации обезвредили глубоко законспирированную диверсионную группу Генштаба РФ, готовившую теракт. ДРГ планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси, а вину переложить на Украину и ее партнеров.

Орудием для совершения теракта должен был стать переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

По данным СБУ, российские спецслужбы планировали с помощью агентов украсть и вывезти ПЗРК за границу.

В диверсионной группе было два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Руководил ими сотрудник главного управления Генштаба ВС РФ Александр Тютерев с позывным Морпех, причастный к организации серии терактов в Одесской области, поэтому находящийся в розыске.

Российские агенты должны были втереться в доверие к военным ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для этого они передали им достоверную информацию о позициях и перемещениях подразделений так называемых кадыровцев.

Наработанные контакты планировали использовать для незаконного получения иностранного ПЗРК Stinger и его передачи в РФ.

Related video

СБУ задержала всех участников диверсионно-разведывательной группы, следственно-оперативные действия продолжаются.

В то же время удалось установить, что Морпех обманывал свое руководство по поводу успехов в Украине, передавая постановочные фото и видео о якобы нападении на блокпост сил ТРО, то есть фальсифицировал теракты.

Читайте
СБУ задержала военных РФ, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка