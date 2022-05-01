Планировали сбить пассажирский самолет: СБУ задержала группу диверсантов

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации обезвредили глубоко законспирированную диверсионную группу Генштаба РФ, готовившую теракт. ДРГ планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси, а вину переложить на Украину и ее партнеров.

Орудием для совершения теракта должен был стать переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

По данным СБУ, российские спецслужбы планировали с помощью агентов украсть и вывезти ПЗРК за границу.

В диверсионной группе было два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Руководил ими сотрудник главного управления Генштаба ВС РФ Александр Тютерев с позывным Морпех, причастный к организации серии терактов в Одесской области, поэтому находящийся в розыске.

Российские агенты должны были втереться в доверие к военным ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для этого они передали им достоверную информацию о позициях и перемещениях подразделений так называемых кадыровцев.

Наработанные контакты планировали использовать для незаконного получения иностранного ПЗРК Stinger и его передачи в РФ.

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СБУ задержала всех участников диверсионно-разведывательной группы, следственно-оперативные действия продолжаются.

В то же время удалось установить, что Морпех обманывал свое руководство по поводу успехов в Украине, передавая постановочные фото и видео о якобы нападении на блокпост сил ТРО, то есть фальсифицировал теракты.