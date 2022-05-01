Планували збити пасажирський літак: СБУ затримала групу диверсантів

Співробітники СБУ під час спецоперації знешкодили глибоко законспіровану диверсійну групу Генштабу РФ, яка готувала теракт. ДРГ планувала збити пасажирський літак над територією Росії або Білорусі, а провину перекласти на Україну та її партнерів.

Знаряддям для вчинення теракту мав стати переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger.

За даними СБУ, російські спецслужби планували за допомогою агентів викрасти та вивезти ПЗРК за кордон.

У диверсійній групі було двоє людей із подвійним громадянством та завербований ними спільник. Керував ними співробітник головного управління Генштабу ЗС РФ Олександр Тютерев з позивним Морпєх, який причетний до організації серії терактів в Одеській області, тому перебуває у розшуку.

Російські агенти мали втертися в довіру до військових ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для цього вони передали їм достовірну інформацію про позиції та переміщення підрозділів так званих кадирівців.

Напрацьовані контакти вони планували використати для незаконного отримання іноземного ПЗРК Stinger та його передання до РФ.

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СБУ затримала всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи, слідчо-оперативні дії тривають.

Водночас вдалося встановити, що Морпєх обманював своє керівництво щодо успіхів в Україні, передаючи постановочні фото та відео про нібито напад на блокпост сил ТРО, тобто фальсифікував теракти.