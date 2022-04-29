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Факты / Украина

СБУ задержала военных РФ, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС

Юлия Соколова редактор ленты
Південноукраїнська АЕС

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военных российской армии, пытавшихся захватить Южноукраинскую атомную электростанцию (АЭС) в Николаевской области.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, троих российских военных удалось задержать в Вознесенском районе области.

Оккупанты скрывались в заброшенных зданиях вблизи райцентра – города Вознесенск.

– Установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Южноукраинской АЭС. В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей, — отметили в СБУ.

А вблизи Николаева сотрудники спецслужбы обнаружили схрон войск РФ с противотанковым вооружением (противотанковым ракетным комплексом Корнет и гранатометами). По данным СБУ, его обустроили российские диверсанты (участники вражеской ДРГ), которые собирались совершить диверсии на территории города.

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Кроме того, Служба безопасности обнаружила предателей и коллаборантов на территории трех областей Украины:

• Днепропетровская область

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Сотрудники спецслужбы задержали бывшую помощницу уже мертвого главаря террористического формирования “ДНР” Александра Захарченко.

Эта приспешница главарей “ДНР” отвечала за информационное сопровождение их деятельности и медийную раскрутку.

По информации СБУ, злоумышленница присоединилась к “ДНР” в 2016 году.

– Там занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой постановочных сюжетов для кремлевских пропагандистов. В том числе о прибытии из РФ так называемых “гуманитарных конвоев”. Впрочем, после ликвидации бывшего главаря террористов Захарченко его помощница покинула ряды боевиков и долго скрывалась, — рассказали в СБУ.

• Луганская область

В Луганской области также удалось разоблачить коллаборантку: главу суда.

Злоумышленница согласилась предать свое государство и начала сотрудничать с оккупантами в обмен на обещание “повышения” в так называемой структуре “судебной власти ЛНР”.

Она агитировала своих подчиненных признать оккупационную администрацию и осуществлять правосудие от имени террористического образования “ЛНР”. Кроме того, злоумышленница передавала врагу закрытую информацию о работе судебной системы и правоохранительных органов Украины.

Предательнице сообщили о подозрении. Сейчас СБУ принимает меры по ее задержанию.

• Киевская область

В Киевской области удалось разоблачить и задержать жителя поселка Демидов (Вышгородский район), который во время захвата этого населенного пункта войсками РФ помогал “расквартировать” оккупантов.

Кроме того, коллаборант помог обустроить снайперские точки и артиллерию врага на территории местного жилого массива, рассказывал об украинских складах и арсеналах с оружием.

У злоумышленника изъяли оружие: автомат Калашникова, снайперскую винтовку, пистолет Макарова, патроны к стрелковому оружию и гранату Ф-1.

Кроме того, установлены личности еще ряда российских захватчиков, которые убивали мирных граждан и совершали зверства на временно оккупированных территориях Киевской области. Речь идет, в частности, о военных 15-й бригады центрального военного округа РФ, которые похищали украинцев и пытали их во время пребывания в поселке Богдановка (Броварской район).

– Теперь у СБУ есть не только доказательства их зверств, но и конкретные имена, фамилии, звания и должности ответственных за это оккупантов. Все это позволит привлечь виновных к ответственности, — подчеркнули в спецслужбе.

По собранным Службой безопасности материалам объявлено о подозрении в государственной измене двум лицам, которые пошли на сотрудничество с оккупантами и назначены на руководящие должности во временно захваченном Херсоне. Это так называемые “глава Херсонской обладминистрации” и “глава Херсонской городской администрации”.

Накануне стало известно, что прокуратура объявила подозрение первым 10 военным 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, причастным к пыткам и убийствам мирных украинцев в Буче (Киевская область).

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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