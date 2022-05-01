Вооруженные силы Украины в течение 30 апреля ликвидировали три сотни российских военных.
По состоянию на 1 мая, на 67-е сутки полномасштабной войны в Украине, украинские военные уничтожили ориентировочно 23,5 тыс. вражеских солдат.
Недосчитались россияне также 18 танков, 26 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
В небе над Украиной ВСУ сбили два самолета и 13 беспилотников.
Число уничтоженных российских ракет достигло 84.
Общие потери РФ на 1 мая 2022 года
- личного состава – около 23,5 тыс. (+300),
- танков ‒ 1 026 (+18),
- боевых бронированных машин ‒ 2 471 (+26),
- артиллерийских систем – 451 (+15),
- РСЗО – 151,
- средств ПВО – 80 (+3),
- самолетов – 192 (+2),
- вертолетов – 155,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 796 (+20),
- кораблей (катеров) – 8,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
- специальной техники – 32,
- крылатых ракет – 84.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.
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Фото: Генштаб ВСУ