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Факты / Украина

Три сотни убитых солдат за день и 84 уничтоженные ракеты: какие потери понесла РФ на 1 мая

Татьяна Забожко редактор ленты
Три сотни убитых солдат за день и 84 уничтоженные ракеты: какие потери понесла РФ на 1 мая

Вооруженные силы Украины в течение 30 апреля ликвидировали три сотни российских военных.

По состоянию на 1 мая, на 67-е сутки полномасштабной войны в Украине, украинские военные уничтожили ориентировочно 23,5 тыс. вражеских солдат.

Недосчитались россияне также 18 танков, 26 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В небе над Украиной ВСУ сбили два самолета и 13 беспилотников.

Число уничтоженных российских ракет достигло 84.

Общие потери РФ на 1 мая 2022 года

  • личного состава – около 23,5 тыс. (+300),
  • танков ‒ 1 026 (+18),
  • боевых бронированных машин ‒ 2 471 (+26),
  • артиллерийских систем – 451 (+15),
  • РСЗО – 151,
  • средств ПВО – 80 (+3),
  • самолетов – 192 (+2),
  • вертолетов – 155,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 796 (+20),
  • кораблей (катеров) – 8,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
  • специальной техники – 32,
  • крылатых ракет – 84.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

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