Вооруженные силы Украины в течение 30 апреля ликвидировали три сотни российских военных.

По состоянию на 1 мая, на 67-е сутки полномасштабной войны в Украине, украинские военные уничтожили ориентировочно 23,5 тыс. вражеских солдат.

Недосчитались россияне также 18 танков, 26 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В небе над Украиной ВСУ сбили два самолета и 13 беспилотников.

Число уничтоженных российских ракет достигло 84.

Общие потери РФ на 1 мая 2022 года

личного состава – около 23,5 тыс. (+300),

танков ‒ 1 026 (+18),

боевых бронированных машин ‒ 2 471 (+26),

артиллерийских систем – 451 (+15),

РСЗО – 151,

средств ПВО – 80 (+3),

самолетов – 192 (+2),

вертолетов – 155,

автомобильной техники и автоцистерн – 1 796 (+20),

кораблей (катеров) – 8,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 245 (+13),

специальной техники – 32,

крылатых ракет – 84.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.

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Фото: Генштаб ВСУ