Три сотні вбитих солдатів за день і 84 знищені ракети: яких втрат зазнала РФ на 1 травня

Збройні сили України упродовж 30 квітня ліквідували три сотні російських військових.

Станом на 1 травня, на 67-му добу повномасштабної війни в Україні, українські військові знищили орієнтовно 23,5 тис. ворожих солдатів.

Недорахувались росіяни також 18 танків, 26 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У небі над Україною ЗСУ збили два літаки та 13 безпілотників.

Кількість знищених російських ракет сягнула 84.

Загальні втрати РФ на 1 травня 2022 року

особового складу – близько 23,5 тис. (+300),

танків ‒ 1 026 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 2 471 (+26),

артилерійських систем – 451 (+15),

РСЗВ – 151,

засобів ППО – 80 (+3),

літаків – 192 (+2),

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 796 (+20),

кораблів (катерів) – 8,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),

спеціальної техніки – 32,

крилатих ракет – 84.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ