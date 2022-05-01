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Факти / Україна

Три сотні вбитих солдатів за день і 84 знищені ракети: яких втрат зазнала РФ на 1 травня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Три сотні вбитих солдатів за день і 84 знищені ракети: яких втрат зазнала РФ на 1 травня

Збройні сили України упродовж 30 квітня ліквідували три сотні російських військових.

Станом на 1 травня, на 67-му добу повномасштабної війни в Україні, українські військові знищили орієнтовно 23,5 тис. ворожих солдатів.

Недорахувались росіяни також 18 танків, 26 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У небі над Україною ЗСУ збили два літаки та 13 безпілотників.

Кількість знищених російських ракет сягнула 84.

Загальні втрати РФ на 1 травня 2022 року

  • особового складу – близько 23,5 тис. (+300),
  • танків ‒ 1 026 (+18),
  • бойових броньованих машин ‒ 2 471 (+26),
  • артилерійських систем – 451 (+15),
  • РСЗВ – 151,
  • засобів ППО – 80 (+3),
  • літаків – 192 (+2),
  • гелікоптерів – 155,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 796 (+20),
  • кораблів (катерів) – 8,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),
  • спеціальної техніки – 32,
  • крилатих ракет – 84.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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