Три сотні вбитих солдатів за день і 84 знищені ракети: яких втрат зазнала РФ на 1 травня

Збройні сили України упродовж 30 квітня ліквідували три сотні російських військових.
Станом на 1 травня, на 67-му добу повномасштабної війни в Україні, українські військові знищили орієнтовно 23,5 тис. ворожих солдатів.
Недорахувались росіяни також 18 танків, 26 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
У небі над Україною ЗСУ збили два літаки та 13 безпілотників.
Кількість знищених російських ракет сягнула 84.
Загальні втрати РФ на 1 травня 2022 року
- особового складу – близько 23,5 тис. (+300),
- танків ‒ 1 026 (+18),
- бойових броньованих машин ‒ 2 471 (+26),
- артилерійських систем – 451 (+15),
- РСЗВ – 151,
- засобів ППО – 80 (+3),
- літаків – 192 (+2),
- гелікоптерів – 155,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 796 (+20),
- кораблів (катерів) – 8,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),
- спеціальної техніки – 32,
- крилатих ракет – 84.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ