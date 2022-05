В Конгрессе предлагают разрешить использовать армию США для защиты Украины

Американський конгресмен Адам Кінзінгер (республіканець від Іллінойсу) ініціював резолюцію, що у разі ескалації російської агресії дозволяє використовувати армію США для захисту територіальної цілісності України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті конгресмена.

– Я представляю цей дозвіл на застосування військової сили (AUMF – Authorization for Use of Military Force) як чітку червону лінія, щоб Адміністрація могла вжити відповідних заходів, якщо Росія використовує хімічну, біологічну та/або ядерну зброю. Ми повинні стати на захист людства та підтримати наших союзників, – зазначив Кізінгер.