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Факты / Мир

В Конгрессе предлагают разрешить использовать армию США для защиты Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
В Конгрессе предлагают разрешить использовать армию США для защиты Украины

Американський конгресмен Адам Кінзінгер (республіканець від Іллінойсу) ініціював резолюцію, що у разі ескалації російської агресії дозволяє використовувати армію США для захисту територіальної цілісності України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті конгресмена.

– Я представляю цей дозвіл на застосування військової сили (AUMF – Authorization for Use of Military Force) як чітку червону лінія, щоб Адміністрація могла вжити відповідних заходів, якщо Росія використовує хімічну, біологічну та/або ядерну зброю. Ми повинні стати на захист людства та підтримати наших союзників, – зазначив Кізінгер.

Він підкреслив, що зараз у Америки є можливість знову заявити про свою підтримку людей, які прагнуть свободи свободи і твердо протистоять авторитаризму.

– Поспілкувавшись із держсекретарем Ентоні Блінкеном і почувши його серйозне занепокоєння щодо застосування Путіним хімічної зброї, я впевнений, що Сполучені Штати продемонструють міжнародній спільноті, що ми не потерпимо безглуздого насильства, – заявив Кінзінгер.

Член Палати представників висловив упевненість, що такий крок став би червоною лінією для Кремля та припустив, що для зупинки вбивства та тортур українців резолюція надасть усі необхідні інструменти.

Нагадаємо, загальна резолюція у законодавстві США представляє нормативний правовий акт, який вимагає схвалення обома палатами Конгресу – Сенатом та Палатою представників, після чого його буде видано для затвердження президенту США.

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Джерело: сайт конгресмена

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Фото: Getty Images

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