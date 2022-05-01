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Факты / Украина

Украина сможет получать газ из LNG-терминала в Литве: тамошнюю ГТС объединили с польской

Алексей Савицкий Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа
LNG-термінал

Газотранспортные системы Литвы и Польши объединили по трубопроводу-интерконнектору под названием GIPL (Gas interconnection Poland-Lithuania).

Как сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, интерконнектор, присоединивший страны Балтии к европейскому газовому рынку, заработал в воскресенье.

Строительство газопровода GIPL было начато в январе 2020 года. Общая протяженность газопровода – около 508 км. Пропускная мощность в направлении из Польши в Литву составит 2,4 млрд кубометров в год, в обратном направлении – 1,9 млрд кубометров в год.

– Это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона. Газпрому будет гораздо труднее шантажировать эти страны газом. Уже в ближайшие дни на СПГ терминал в Клайпеде прибудет танкер с грузом сжиженного газа (LNG) для Польши, – заметил Сергей Макогон.

Кроме того, благодаря интеграции в европейский газовый рынок топливо из тамошних LNG-терминалов сможет попасть и в Украину – через ГТС стран-соседей.

Полномасштабный доступ к терминалам в Польше и в балтийских странах Украина получит летом этого года – после завершения интерконнектора Польша-Словакия, прогнозирует Сергей Макогон.

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Напомним, у Украины нет собственного LNG-терминала. Однако может импортировать сжиженный природный газ, полученный на европейских терминалах через трубопроводы уже в регазифицированном состоянии.

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Источник: Сергей Макогон

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Фото: Depositphotos

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