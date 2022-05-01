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Факти / Україна

Україна зможе отримувати газ із LNG-терміналу в Литві: тамтешню ГТС поєднали з польською

Олексій Савіцький Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
LNG-термінал

Газотранспортні системи Литви та Польщі поєднали трубопроводом-інтерконектором під назвою GIPL (Gas interconnection Poland-Lithuania).

Як повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, інтерконектор, який приєднав країни Балтії до європейського газового ринку, запрацював у неділю.

Будівництво газопроводу GIPL розпочали в січні 2020 року. Загальна довжина газопроводу – близько 508 км. Пропускна потужність у напрямку з Польщі до Литви складе 2,4 млрд кубометрів на рік, у зворотньому напрямку – 1,9 млрд кубометрів на рік.

– Це значний прорив в питанні енергетичної безпеки всього регіону. Газпрому буде значно важче шантажувати ці країни газом. Уже в найближчі дні на СПГ термінал у Клайпеді прибуде танкер з вантажем скрапленого газу (LNG) для Польщі, – зауважив Сергій Макогон.

Крім того, завдяки інтеграції в європейський газовий ринок паливо з тамтешніх LNG-терміналів зможе потрапити і до України – через ГТС країн-сусідів.

Повномасштабний доступ до терміналів у Польщі та балтійських країнах Україна отримає влітку цього року – після завершення інтерконектора Польща-Словаччина, прогнозує Сергій Макогон.

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Нагадаємо, Україна не має власного LNG-терміналу. Проте може імпортувати скраплений природний газ, отриманий на європейських терміналах, через трубопроводи вже в регазифікованому стані.

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Джерело: Сергій Макогон

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Фото: Depositphotos

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