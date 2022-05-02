Сегодня утром, 2 мая, в Днепропетровской области было зафиксировано несколько “прилетов” российских ракет. Враг попал в промзону в Синельниковском районе, там разрушены помещения складов.

Об этом говорится в ежедневной сводке областных военных администраций.

По оперативным данным, в результате ракетных ударов пострадавших нет.

Ночью оккупанты продолжили обстреливать Харьков. В городе произошло несколько пожаров, сейчас информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В Изюме продолжаются бои.

В Луганской области за сутки зафиксировали более 18 вражеских обстрелов. Разрушены 28 домов, трое погибших и трое раненых. Среди пострадавших – малолетний ребенок. В Лисичанске сгорела гимназия.

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В Донецкой области постоянно продолжаются бои. В результате обстрелов известно о четырех раненых: по двое в Великой Новоселке и Владимировке (Бахмутский район).

В Херсонской области ситуация также сложная. Фиксируются взрывы и обстрелы на территории региона. Российские военные продолжают грабить местное население. Стабильно критическая ситуация в оккупированных селах.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, в Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.

Фото: Генштаб ВСУ