Сьогодні зранку, 2 травня, у Дніпропетровській області зафіксували кілька “прильотів” російських ракет. Ворог поцілив у промзону в Синельниківському районі, там зруйновані приміщення складів.

Про це йдеться у щоденному зведенні обласних військових адміністрацій.

За оперативними даними, внаслідок ракетних ударів постраждалих немає.

Вночі окупанти продовжили обстрілювати Харків. У місті сталося кілька пожеж, наразі інформація про наслідки уточнюється. За попередніми даними постраждалих немає.

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В Ізюмі тривають бої.

На Луганщині за добу зафіксували понад 18 ворожих обстрілів. Зруйновано 28 будинків, троє загиблих та троє поранених. Серед постраждалих – малолітня дитина. У Лисичанську згоріла гімназія.

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На Донеччині постійно тривають бої. Внаслідок обстрілів відомо про чотирьох поранених: по двоє у Великій Новосілці та Володимирівці (Бахмутський район).

На Херсонщині ситуація також є складною. Фіксуються вибухи та обстріли на території регіону. Російські військові продовжують грабувати місцеве населення. Стабільно критична ситуація в окупованих селах.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

Фото: Генштаб ЗСУ