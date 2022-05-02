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Факты / Мир

Дальнобойная артиллерия, поступившая в Украину, изменит ход войны — The Washington Post

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Дальнобойная артиллерия, поступившая в Украину, изменит ход войны — The Washington Post

Артиллерия с Запада, направленная в Украину, изменит ход войны и заставит как РФ, так и Украину действовать ловчее, чтобы избежать серьезных жертв. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что дальнобойная артиллерия окажется решающей на следующем этапе войны.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны отметил, что поскольку Запад продолжает отправлять в Украину так много артиллерии, то это может стать чем-то вроде перестрелки. По оценке Пентагона, Россия не так эффективна, как ей хотелось бы, в использовании дальнобойной артиллерии.

Ожидается, что администрация Байдена, которая вместе с Канадой обучает небольшое количество украинских военнослужащих обращению с десятками 155-мм гаубиц, которые обе страны обязались предоставить, одобрит передачу еще большего количества артиллерии Украине в ближайшие дни.

Как сообщается, США уже пообещали предоставить около 190 тыс. артиллерийских снарядов и 90 гаубиц. По состоянию на четверг, более половины прибыли в Украину, как сообщил источник WP.

Как сообщил Блинкен, новый запрос Конгресса США на сумму $33 млрд в дополнительную помощь Украине включает финансирование дальнобойной артиллерии более тяжелого калибра.

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Источник: The Washington Post

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