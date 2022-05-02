Далекобійна артилерія, що надійшла в Україну, змінить хід війни – The Washington Post

Артилерія з Заходу, що була направлена в Україну, змінить хід війни і змусить як РФ, так і Україну діяти спритніше, щоб уникнути серйозних жертв. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що далекобійна артилерія виявиться вирішальною на наступному етапі війни.

Високопоставлений представник Міністерства оборони зазначив, що оскільки Захід продовжує надсилати в Україну так багато артилерії, то це може стати чимось на кшталт перестрілки. За оцінкою Пентагону, Росія не така ефективна, як їй хотілося б, у використанні далекобійної артилерії.

Очікується, що адміністрація Байдена, яка разом із Канадою навчає невелику кількість українських військовослужбовців поводженню з десятками 155-мм гаубиць, які обидві країни зобов’язалися надати, схвалить передачу ще більшої кількості артилерії Україні найближчими днями.

Як повідомляється, США вже пообіцяли надати близько 190 тис. артилерійських снарядів та 90 гаубиць. Станом на четвер більше половини прибули в Україну, як повідомило джерело WP.

Як повідомив Блінкен, новий запит Конгресу США на суму $33 млрд на додаткову допомогу Україні включає фінансування далекобійної артилерії важчого калібру.